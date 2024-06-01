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Обстріли Дніпропетровщини: ворог вдарив по Нікополю, серед поранених – дитина

Сили ППО ліквідували 9 ракет і 10 шахедів у Дніпропетровській області.

Обстріли Дніпропетровщини: ворог вдарив по Нікополю, серед поранених – дитина
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Сили української ППО ліквідували 9 ракет і 10 шахедів у Дніпропетровській області, однак у Нікополі є поранені, — повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Цієї ночі в області працювала ППО. Захисники збили ракети і шахеди. Деталі — пізніше. Є влучання", — зазначив Лисак.

За словами глави ОВА, ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону. Сталося кілька пожеж.

Фото: Сергій Лисак

Також, уранці окупанти обстріляли Нікополь з артилерії та атакували дронами. Під ударом опинилася також Покровська громада, де постраждали четверо людей. Серед них — 7-річна дівчинка. А ще 69-річний чоловік і дві жінки — 74 та 68 років. Їм надають усю необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджено автобус, двоповерхову неексплуатовану будівлю, приватний будинок, господарську споруду. 

Фото: Сергій Лисак

Українські захисники також збили над Дніпропетровською областю 9 ракет і 10 шахедів.

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