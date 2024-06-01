У Вінницькій області через російську атаку палав об'єкт інфраструктури

Під час масованої атаки росіян на Україну із застосуванням безпілотників та крилатих ракет пошкоджень зазнав об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині.

Як написав на своїй сторінці у Telegram голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, через падіння уламків збитого ударного безпілотника типу "Шахед" сталася пожежа. На місці працювали оперативні служби, про постраждалих інформації не надходило.

У Вінницькій області також було зафіксовано транзитний рух крилатих ракет, зокрема, типу "Калібр". Їхньою ціллю були західні регіони. Вибухи лунали у Стрию та Бурштині, була загроза для Львова та Мукачева.