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У Вінницькій області через російську атаку палав об'єкт інфраструктури

У регіоні літали ворожі безпілотники.

У Вінницькій області через російську атаку палав об'єкт інфраструктури
ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Під час масованої атаки росіян на Україну із застосуванням безпілотників та крилатих ракет пошкоджень зазнав об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. 

Як написав на своїй сторінці у Telegram голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов, через падіння уламків збитого ударного безпілотника типу "Шахед" сталася пожежа. На місці працювали оперативні служби, про постраждалих інформації не надходило.

У Вінницькій області також було зафіксовано транзитний рух крилатих ракет, зокрема, типу "Калібр". Їхньою ціллю були західні регіони. Вибухи лунали у Стрию та Бурштині, була загроза для Львова та Мукачева. 

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