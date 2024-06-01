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ЗСУ ліквідували ще 1130 російських військових, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 508 780 осіб.

ЗСУ ліквідували ще 1130 російських військових, – Генштаб
Фото: скрин відео

За добу Сили оборони ліквідували близзько 1130 російських військових. Загалом Росія втратила близько 508 780 військових в Україні.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 508780 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 7740 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14947 (+12) од,
  • артилерійських систем – 13184 (+44) од,
  • РСЗВ – 1088 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10617 (+30),
  • крилаті ракети ‒ 2230 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18006 (+101) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2181 (+17)

Дані уточнюються.

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