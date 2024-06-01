ЗСУ ліквідували ще 1130 російських військових, – Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб.

За добу Сили оборони ліквідували близзько 1130 російських військових. Загалом Росія втратила близько 508 780 військових в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже близько 508 780 осіб.

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