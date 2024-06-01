У ніч проти 1 червня Росія застосувала комбіновану атаку по критичній інфраструктурі України. Пошкоджені енергооб'єкти у семи областях.
Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку по українських регіонах у ніч проти 1 червня і звернувся до заходних партнерів із закликом надати додаткові системи Patriot.
"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об’єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл з понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів "Шахед" був спрямований на південь, центр і захід України", – сказав він у Telegram.
Він додає, що головна мета Росії – нормалізувати терор, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО та рішучості партнерів України.
"Російські терористи розуміють лише мову сили. І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою – своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", — зазначає Зеленський.
На думку Зеленського, партнери точно знають, що для цього потрібно, зокрема додаткові системи Patriot, а також прискорення та розширення постачання винищувачів F-16 в Україну.
"Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор", – констатував президент.
- У ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.
- Атаковані енергооб’єкти у Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.
- За даними Повітряних сил, Росія випустила 100 ракет і безпілотників. Збити вдалося 81 ворожу ціль.