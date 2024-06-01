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Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна

Замороженй конфлікт є повільною окупацією.

Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Володимир Зеленський
Фото: Telegram

Все, що є замороженим конфліктом, є війною – повільною війною, або повільною окупацією, або замороженим конфліктом між сторонами, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian, пише "Укрправда".

"Настане мить, коли все це з тієї чи іншої причини розморозиться. Привід окупант знайде завжди. Для нього потрібна пауза, щоб посилити свої позиції на полі бою. Щоб зрозуміти, де у  нього дефіцит. Ми це знаємо. У нас такий самий дефіцит, ми про це говоримо відкрито. У РФ більше техніки, ніж у нас, але й у них дефіцит – у них брак досвідчених військових, артилерійських снарядів, ракет. Тому ця пауза їм піде на користь, точно не нам. Вони стануть сильнішими, а після цього, як було в Нормаднських домовленостях, він набере сили, і може вам поставити ультиматум – визнати всі території, не бути в Альянсі (НАТО – ред.), забути про євроінтеграцію, і таких умов буде багато", — розповідає президент.

Володимир Зеленський нагадав окупацію Донбасу і те, що попри відсутність активної фази до 2022 року українці все одно гинули від російських атак.

"Ми платимо найбільшу ціну. Щоб зрозуміти нашу ціну, потрібна не просто політична воля. Треба глибше розуміти наслідки. Треба розуміти, що день роздумів, день рішень, день діалогу, навіть якщо він справедливий, – кожен цей день забирає життя людей. Людей в Україні. І тому мені здається, що треба вірити в нас більше",  — додає Президент.

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