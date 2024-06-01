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Харківщина у вогні: в регіоні досі палають майже 4 тисячі гектарів лісу

Рятувальникам вдалося локалізувати 6 пожеж.

Харківщина у вогні: в регіоні досі палають майже 4 тисячі гектарів лісу
Фото: ДСНС

На Харківщині тривають 9 лісових пожеж, вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів. Працівникки ДСНС локалізували 6 пожеж на площі 2 тис. 300 га.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Вогнем охоплено понад 3 тис. 700 га лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти. Наразі вдалося локалізувати 6 пожеж на площі біля 2 тис. 300 га", — повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Співробітники ДСНС та лісгоспів у надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками намагаються локалізувати всі пожежі.

Фото: ДСНС

"Складність гасіння пов’язана й з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами", — додають рятувальники.

  • Внаслідок масованих ударів по прифронтових населених пунктах Вовчанської громади Чугуївського району сталася масштабна пожежа загальною площею понад 15 га.
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