На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують бюджетників здавати кров для військових РФ

На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують працівників бюджетної сфери здавати кров для поранених російських військових.
Про це інформують у Центрі національного спротиву.
Окупанти створили мобільний комплекс забору донорської крові, який їздить по районних центрах на ТОТ Херсонщини. Потреба у донорській крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів.
"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", — ідеться у повідомленні спротиву.
Наразі на тимчасово окупованих територіях України усі госпіталі та лікарні переповнені російськими пораненими. Така ж ситуація і в окупованому Криму.
"Кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, адже все більше лікарень півострова переорієнтовуються у військові шпиталі." — додають у ЦНС.
- Раніше агенти партизанського руху "Атеш" повідомляли, що у військових шпиталях та лікарнях в окупованому Джанкої на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.