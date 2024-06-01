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На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують бюджетників здавати кров для військових РФ

Лікарні та госпіталі переповнені пораненими росіянами.

На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують бюджетників здавати кров для військових РФ
Фото: Центр нацспротиву

На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують працівників бюджетної сфери здавати кров для поранених російських військових. 

Про це інформують у Центрі національного спротиву.

Окупанти створили мобільний комплекс забору донорської крові, який їздить по районних центрах на ТОТ Херсонщини.  Потреба у донорській крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів. 

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", — ідеться у повідомленні спротиву.

Наразі на тимчасово окупованих територіях України усі госпіталі та лікарні переповнені російськими пораненими. Така ж ситуація і в окупованому Криму. 

"Кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, адже все більше лікарень півострова переорієнтовуються у військові шпиталі." — додають у ЦНС.

  • Раніше агенти партизанського руху "Атеш" повідомляли, що у військових шпиталях та лікарнях в окупованому Джанкої на лікуванні перебуває безліч окупантів, які прибули з окупованої материкової України.
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