На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують бюджетників здавати кров для військових РФ

На ТОТ Херсонщини колаборанти змушують працівників бюджетної сфери здавати кров для поранених російських військових.

Про це інформують у Центрі національного спротиву.

Окупанти створили мобільний комплекс забору донорської крові, який їздить по районних центрах на ТОТ Херсонщини. Потреба у донорській крові виникла через великий наплив у місцеві лікарні поранених окупантів.

"Робиться це у кращих кремлівських пропагандистських традиціях. Донорами показово стають усі без виключення працівники окупаційних адміністрацій, після них обов’язково вчителі", — ідеться у повідомленні спротиву.

Наразі на тимчасово окупованих територіях України усі госпіталі та лікарні переповнені російськими пораненими. Така ж ситуація і в окупованому Криму.

"Кремлівські підопічні продовжують обмежувати цивільне населення у можливості отримати медичні послуги, адже все більше лікарень півострова переорієнтовуються у військові шпиталі." — додають у ЦНС.