Сили ППО знищили російський розвідувальний дрон над Дніпропетровщиною

Підрозділ Повітряного командування "Схід" 1 червня знищив над Дніпропетровською областю розвідувальний безпілотник російських окупантів.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

"Станом на 13:00 01.06.2024 року в Павлоградському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено БпЛА розвідник противника", — йдеться у повідомленні.

Фото: ПвК "Схід"

За інформацією глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ймовірно, ідеться про російський "Орлан-10".

"Наші оборонці збили БпЛА в Павлоградському районі. Ймовірно, то був Орлан", — написав він.

Сили української ППО уночі збили 81 ворожу повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К", 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".