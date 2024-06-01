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Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію, – Зеленський

Президент України зустрівся з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто.

Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію, – Зеленський
Прабово Субіанто і Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

На полях щорічного Азійського саміту з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом Індонезії Прабово Субіанто, якого ще раз привітав із перемогою на виборах у березні цього року. Про це повідомляє Офіс президента України. 

“Ми розраховуємо на підтримку Індонезією суверенітету й територіальної цілісності України”, – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили прогрес у реалізації Української формули миру, яку Володимир Зеленський представив саме під час онлайн-звернення до учасників саміту G20 в Індонезії у 2022 році.

Глава Української держави висловив сподівання на участь Індонезії в Глобальному саміті миру на найвищому рівні.

Також під час зустрічі обговорили напрями двосторонньої співпраці. Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що, попри спроби Росії перешкоджати цивільному судноплавству в Чорному морі, Україна готова наростити постачання сільськогосподарської продукції в Індонезію.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена в розвитку відносин з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) і прагне отримати статус Секторального діалогового партнера Асоціації.

Зазначимо, також Зеленський провів першу зустріч із президентом республіки Тимор-Лешті. На першій в історії двосторонніх відносин країн зустрічі глава Тимор-Лешті підтвердив участь у саміті миру.

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