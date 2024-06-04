Протягом травня прикордонники відмовилися від майже 1 млн грн хабарів

Від початку повномасштабного вторгнення прикордонники відмовилися від понад 12 млн грн хабарів. Лише протягом травня 2024 року припинено 37 спроб надання неправомірної вигоди на суму 993 763 гривень.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"1 100 припинених спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму 12 мільйонів 270 тисяч гривень у національній та іноземній валюті – саме такими наразі є загальні цифри припинених прикордонниками спроб підкупу у пунктах пропуску через державний кордон з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану", – зазначили у прикордонній службі.

У більшості випадків спроби правопорушень чинили особи призовного віку, що намагалися незаконно виїхати за межі території України, в тому числі за підробленими документами. В усіх випадках здійснено відповідне реагування представників Нацполіції.

Найбільший розмір неправомірної вигоди, 8 000 доларів США, пропонували військовослужбовцю Білгород-Дністровського прикордонного загону за сприяння в незаконному перетинанні державного кордону без відповідних на це законних підстав.

У ДПСУ нагадали, що пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі, а також прийняття такої обіцянки, пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою є правопорушенням, за яке законом передбачено кримінальну відповідальність.

1 червня прикордонники повідомили про дві спроби підкупу впродовж доби в пункті пропуску «Шегині»: намагалися дати хабарі у розмірі 200 доларів та 100 євро.