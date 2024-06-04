Верховна Рада схвалила в першому читанні підвищення акцизу на сигарети

Акциз прив'яжуть до євро, як того вимагає Директива ЄС і МВФ.

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за підвищення акцизу на тютюн та прив'язку його до євро. Відповідний законопроєкт ухвалили на засіданні 4 червня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. "За" проголосували 249 парламентарів.

Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби передбачає поступове, до 2028-го підвищення до мінімального рівня Директиви Ради ЄС. Згідно з ним, податок на сигарети має становити не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет, випущених для споживання, та не має бути меншим 90 євро за 1 000 штук.

"Для порівняння, станом на 01.01.2024 мінімальне податкове зобов’язання на сигарети в Україні становить 2516,54 грн (приблизно 60 євро) за 1000 штук", – йдеться у пояснювальній записці.

Вимога подальшого підвищення ставок та вираження їх у євро також рекомендована Міжнародним валютним фондом.

Очікується, що законопроєкт збільшить доходи бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 у сумі близько 612 млн грн, у 2026 – 5 001 млн грн, у 2027 – 9 379 млн грн, у 2028 – 13 852 млн гривень.

Раніше народний депутат, перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк пояснював у Telegram, що в 2025-му акциз зросте на 23%, а потім 2016-2028 буде по +5%. У 2024 збільшення буде тільки у випадку девальвації.