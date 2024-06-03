Під час азійського безпекового саміту у Сінгапурі глава Міноборони України зустрівся із представниками провідних оборонних компаній та обговорив створення потужної військової індустрії в Україні.

Про це очільник Міноборони України Рустем Умєров розповів у Facebook.

"На Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та десяток інших оборонних компаній", — ідеться у повідомленні глави оборонного відомства.

Умєров закликав світові оборонні компанії інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства.

"Це партнерство має великий потенціал: Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії — можливість розробляти передову зброю. Створення потужної військової індустрії є для нас питанням національної безпеки", — додав він.

Він також зазначив, що Україна вже співпрацює з цими компаніями.

"Наші воїни успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальну зворотну зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію.

Наш фокус — це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами", — написав міністр.