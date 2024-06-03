"Rheinmetall" інвестує у литовський завод боєприпасів понад 180 мільйонів євро

Німецький гігант військової промисловості Rheinmetall інвестує понад 180 мільйонів євро у завод боєприпасів у Литві. Міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте підписала інвестиційну угоду з німецьким концерном після приблизно 10 місяців переговорів. Будівництво заводу має розпочатися в жовтні цього року.

Про це пише LRT.

Як зазначила литовська міністерка, створення заводу "Rheinmetall" у Литві є надзвичайно важливим для забезпечення нагальних потреб оборони та безпеки країни.

"Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до найнеобхіднішої зброї та боєприпасів, оскільки ми самі будемо виробляти необхідну для європейської оборони продукцію", – наголосила Армонайте.

Завод 155-мм артилерійських боєприпасів вироблятиме десятки тисяч снарядів на рік. Йому надали статус великого проекту, і очікується, що конкретне місце розташування буде оголошено найближчими тижнями.

Цілком ймовірно, що завод буде побудовано в районі Радвілішкіс, поблизу Байсогалас, на державній землі, яка наразі перебуває під управлінням Литовського університету наук про здоров’я (LSMU).

Рішення про передачу ділянки площею 340 га заводу Rheinmetall рада ЛМУ планує розглянути на позачерговому засіданні 13 червня.

Раніше, у квітні цього року Rheinmetall, А. Армонайте та міністр національної оборони Лаурінас підписали протокол про наміри щодо будівництва заводу, а переговори з Rheinmetall почалися минулого серпня.

Поправки, що створюють більш сприятливі умови для великих західних виробників зброї та боєприпасів, включаючи Rheinmetall, для якнайшвидшого будівництва заводів у Литві, були прийняті Сеймом у квітні.