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У Румунії обговорюють ідею дати Україні систему ППО Patriot

Рішення має ухвалити Вища рада національної оборони.

У Румунії обговорюють ідею дати Україні систему ППО Patriot
Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку
Фото: EPA/UPG

У Румунії обговорюють ідею надати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, передає Euronews.

Спочатку це рішення спершу має схвалити Вища рада національної оборони.

"Насамперед мають висловитися фахівці. Це не означає, що якщо система охоплює частину України, вона не охоплює і Румунію... Зараз пропозиція перебуває на розгляді ", - сказав Чолаку. 

Глава румунського уряду відзначив, що спершу розглядатимуть вплив такого кроку на оборону його держави. "Я твердо переконаний, що рішення не буде таким, щоб послабити безпеку Румунії", - додав Чолаку.

  • Тим часом у румунському місті Бакеу запрацював центр технічного обслуговування HIMARS. Це перше подібне підприємство у Європі, яке призначене для обслуговування артилерійської реактивної системи високої мобільності M142.
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