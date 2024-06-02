У Румунії обговорюють ідею дати Україні систему ППО Patriot

У Румунії обговорюють ідею надати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку, передає Euronews.

Спочатку це рішення спершу має схвалити Вища рада національної оборони.

"Насамперед мають висловитися фахівці. Це не означає, що якщо система охоплює частину України, вона не охоплює і Румунію... Зараз пропозиція перебуває на розгляді ", - сказав Чолаку.

Глава румунського уряду відзначив, що спершу розглядатимуть вплив такого кроку на оборону його держави. "Я твердо переконаний, що рішення не буде таким, щоб послабити безпеку Румунії", - додав Чолаку.