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Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність Тайваню, — ЗМІ

Міністр оборони КНР заявив, що критиків китайської політики чекає самознищення.

Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність Тайваню, — ЗМІ
Dong Jun (Дон Цзюнь)
Фото: EPA/UPG

Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова Тайвань. Таку заяву зробив глава Міноборони Китаю Дон Цзюнь на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі, пише DW.

За його словами, Пекін нібито налаштований на "мирне возз’єднання", але "сили незалежності" Тайваню перешкоджають цьому.

Тому армія Китаю готова діяти "рішуче", щоб запобігти незалежності Тайваню. Також він звинуватив владу острова у нібито руйнуванні китайської єдності.

"Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії", — заявив міністр.

Дон Цзюнь заявив, що тим, хто підтримує незалежність Тайваню, загрожує самознищення.

Рада Тайваню відповіла на заяви КНР, що засуджує "провокаційні та ірраціональні" коментарі китайського міністра.

"Це об'єктивний факт, що дві сторони Тайванської протоки не підпорядковуються одна одній, і це також статус-кво в протоці", — ідеться у повідомленні.

  • Керівник Індо-Тихоокеанського командування адмірал Джон Акіліно вважає, що нарощування військової потужності Китаю свідчить, що країна готується до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
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