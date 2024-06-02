Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність Тайваню, — ЗМІ

Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова Тайвань. Таку заяву зробив глава Міноборони Китаю Дон Цзюнь на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі, пише DW.

За його словами, Пекін нібито налаштований на "мирне возз’єднання", але "сили незалежності" Тайваню перешкоджають цьому.

Тому армія Китаю готова діяти "рішуче", щоб запобігти незалежності Тайваню. Також він звинуватив владу острова у нібито руйнуванні китайської єдності.

"Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії", — заявив міністр.

Дон Цзюнь заявив, що тим, хто підтримує незалежність Тайваню, загрожує самознищення.

Рада Тайваню відповіла на заяви КНР, що засуджує "провокаційні та ірраціональні" коментарі китайського міністра.

"Це об'єктивний факт, що дві сторони Тайванської протоки не підпорядковуються одна одній, і це також статус-кво в протоці", — ідеться у повідомленні.