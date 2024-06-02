Глава Пентагону не вважає війну з Китаєм неминучою

Ллойд Остін вважає важливим, щоб “ми продовжували розмовляти один з одним”.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив, що постійний діалог з Китаєм та його сусідами необхідний для запобігання ескалації нинішньої напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, передає DW.

"Не кожна розмова може бути приємною. Але важливо, щоб ми продовжували розмовляти один з одним", – сказав Остін.

Він додав, що, на його думку, "війна чи протистояння з Китаєм не є неминучими чи неминучими".

Остін зробив великий акцент на прихильності Вашингтона до створення безпеки в регіоні, що має втілення в зростаючій кількості оборонних партнерств.

За його словами, за останні три роки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні відбулося "нове зближення практично з усіх аспектів безпеки".

Глава Пентагону заявив також, що США "нікуди не підуть".

"Дозвольте мені внести ясність: Сполучені Штати можуть бути у безпеці тільки в тому випадку, якщо у безпеці буде Азія", – сказав Остін про необхідність американської присутності в регіоні.

Він наголосив також, що, незважаючи на "історичні зіткнення" в Європі та на Близькому Сході, саме Азіатсько-Тихоокеанський регіон залишається для США "пріоритетним театром воєнних дій".

Нагадаємо, минулого тижня, у відповідь на навчання Китаю, Тайвань підняв в повітря літаки, а також перевів війська у підвищену бойову готовність.