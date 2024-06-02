У Румунії відкрили центр обслуговування HIMARS

Сусідні країни, які мають на озброєнні артилерійські реактиві системи HIMARS зможуть ремонтувати їх у Румунії.

У румунському місті Бакеу запрацював центр технічного обслуговування HIMARS. Це перше подібне підприємство у Європі, яке призначене для обслуговування артилерійської реактивної системи високої мобільності M142, повідомляє Defense Romania.

Сервісний центр був відкритий на потужностях румунської компанії Aerostar S.A. у партнерстві з американською Lockheed Martin.

У компанії Lockheed Martin заявили, що центр технічного обслуговування HIMARS сприятиме створенню та збереженню робочих місць у Румунії та забезпечить зниження експлуатаційних витрат для румунських сухопутних військ.

Сусідні країни, які мають або матимуть у майбутньому на озброєнні артилерійської реактивної системи високої мобільності M142 HIMARS, також зможуть ремонтувати їх у Румунії.