Жителі прикордонних із Білоруссю районів Польщі вимагають змінити межі "буферної зони"

На думку місцевих громад, буферна зона не може стосуватися міст і важливих туристичних об’єктів і стежок, але підтримують її в деяких лісових комплексах.

Органи місцевого самоврядування Гайнівського району Польщі побоюються фінансових втрат через рішення уряду обмежити на три місяці перебування на території біля кордону з Білоруссю та запровадити так звану "буферну зону".

Як пише RMF24, вони написали листа прем’єр-міністру Дональду Туску, у якому висловили «глибоку стурбованість». Лист підписали представники влади місцевих громад.

У зверненні наголошують, що район Гайнівка заробляє на життя переважно туризмом, а "магнітом" є Біловезька пуща та Біловезький національний парк, частини якихстосується заборона.

"Включити заборону на доступ до частини лісового комплексу означає відрізати від джерел доходу готельєрів, власників агротуристичних садиб, ресторанів, виробників місцевих продуктів, гідів та інших людей, які заробляють на життя туризмом", – зазначили місцеві урядовці, посилаючись на попередні норми, запроваджені у зв’язку з міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні, які забороняли перебування в окремих прикордонних районах.

Представники місцевої влади підкреслили, що й сьогодні відчувають наслідки тих рішень, а бренд Біловезької пущі ще відновлюється . Вони також зазначили, що запровадження заборони на перебування також має негативні наслідки для органів місцевого самоврядування, які через зменшення доходів туристичної галузі матимуть менші надходження податку на прибуток.

На їхню думку, буферна зона не може стосуватися міст і важливих туристичних об’єктів і стежок, але підтримують її в деяких лісових комплексах. Як наголосили, у цих місцях буферна зона за 200 метрів від кордону «може і повинна бути більшою».

Одночасно обурення лунає і від ініціатив, які переймаються можливими порушеннями прав людини під час затримання мігрантів на кордоні, вони вважають, що тепер такі випадки важко буде виявляти і документувати.