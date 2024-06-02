Орбан під час так званого "маршу миру" в Угорщині заявив, що настав час "окупувати Брюссель"

Прихильники Орбана зібралися в Будапешті на так званий "марш миру".

У суботу, 1 червня, в Будапешті десятки тисяч людей зібрались на так званий "марш миру", щоб продемонструвати свою підтримку прем'єр-міністру Віктору Орбану за тиждень до виборів до Європейського парламенту, пише AP.

Демонстрація, яку організатори назвали "маршем миру", зібрала прихильників Орбана з усієї Угорщини та сусідніх країн. Вони пройшли вздовж річки Дунай у Будапешті від знакового Ланцюгового мосту до острова Маргіт, розмахуючи прапорами та плакатами з написом "Ні війні".

Фото: EPA/UPG

Під час свого виступу перед прихильниками Орбан вкотре повторив свою тезу, що для його партії настав час "окупувати Брюссель" і змінити європейський підхід до підтримки України, яка бореться з російською агресією.

"Ми можемо уникнути війни, тільки якщо угорські виборці підтримають уряд. Ми повинні виграти європейські вибори так, щоб брюссельські бюрократи в страху відчинили перед нами двері міста і поспіхом покинули свої кабінети", – заявив угорський прем’єр.

Орбан і його партія "Фідес" відомі своєю прихильністю до Росії та президента РФ Путіна. Угорщина відмовилася постачати Україні зброю для допомоги в боротьбі з вторгненням Росії та погрожувала перервати фінансову допомогу ЄС Києву та заблокувати санкції проти Москви.

Орбан також заявив, що виступає за перемогу на президентських виборах у США колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа.

У своїй промові він заявив, що перемога Трампа в листопаді призведе до того, що він і адміністрація США сформують "трансатлантичну мирну коаліцію", яка може покласти край бойовим діям в Україні.

Також, Орбан засудив своїх партнерів з ЄС і НАТО, які допомагають Україні і назвав їх "провійськовими".