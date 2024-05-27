Ландсбергіс: Угорщина систематично блокує резолюції ЄС щодо України

Близько 41% резолюцій Євросоюзу щодо України були заблоковані Угорщиною, заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. За його словами, в заручниках в угорців перебувають навіть перемовини щодо вступу України до ЄС, пише ZN.ua.
Ландсбергіс вважає, що позицію Будапешта потрібно розглядати як систематичний підхід, спрямований проти зусиль ЄС відігравати значну роль у зовнішній політиці. Окрім ініціатив щодо України, Угорщина блокує й інші.
"І я можу продовжувати: Європейський фонд миру для Вірменії, декларація щодо Грузії – по суті всі наші обговорення і рішення блокуються лише однією країною", – заявив Ландсбергіс.
- Угорщина неодноразово вдавалася до шантажу задля просування власних інтересів. Зокрема, ЄС йшов їй на поступки, аби та розблокувала створення фонду допомоги Україні на 50 млрд євро.
- Угорщина також висунула вимоги Україні – щодо прав нацменшин.