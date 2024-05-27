США переконують, що попри призупинку проєктів далі постачатимуть газ у Європу

Рішення президента США Джо Байдена призупинити схвалення нових проєктів зі зрідженого природного газу (СПГ) не вплине на постачання газу до Європи.

Про це POLITICO заявив заступник міністра енергетики Сполучених Штатів Девід Тюрк.

“Це не впливає на СПГ, який зараз експортується. Це також не впливає на поточне будівництво, яке ведеться для експорту ще більшої кількості СПГ”, ‒ зазначив чиновник.

Кілька місяців тому американський президент призупинив підписання угоди щодо нових газових проєктів. Такий крок мав на меті послабити стурбованість виборців, які дбають про клімат, напередодні президентських виборів у США у листопаді. Це рішення сколихнуло європейську промисловість, враховуючи її дедалі більшу залежність від американського СПГ, у той час як Європейський Союз намагається відмовитися від російського газу.

Експорт СПГ із США до Євросоюзу неухильно зростав з початку війни в Україні і нині складає половину постачання зрідженого газу до блоку ‒ проти чверті до війни.

Тюрк додав, що Сполучені Штати загалом експортують близько 14 мільярдів кубічних футів СПГ у день. Вашингтон уже виділив до 48 мільярдів кубічних футів на експорт для майбутніх проєктів ‒ приблизно половину свого внутрішнього видобутку природного газу.

За даними Управління енергетичної інформації США, у 2023 році ЄС імпортував з Америки 7,1 мільярда кубічних футів газу у день. Зазначимо, найбільшим імпортером СПГ до євроблоку була Франція.