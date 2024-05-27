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ЦАХАЛ заявив про авіаудари по базі ХАМАСу у Рафаху. Терористи кажуть про 35 загиблих палестинців

У ЦАХАЛі інформують про вбивство керівника штабу ХАМАСу на Західному березі річки Йордан та ще одного посадовця з верхівки угруповання.

ЦАХАЛ заявив про авіаудари по базі ХАМАСу у Рафаху. Терористи кажуть про 35 загиблих палестинців
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські авіаудари вбили щонайменше 35 палестинців і десятки отримали поранення в районі міста Рафах на півдні Смуги Гази.

Про це пише Reuters з посиланням на представників палестинської служби охорони здоров'я та цивільної служби з надзвичайних ситуацій.

Ізраїльські військові заявили, що їхні повітряні сили завдали удару по базі терористів угруповання у Рафаху, і що удар був нанесений “точними боєприпасами та на основі точних даних розвідки”. 

У ЦАХАЛі інформують про вбивство керівника штабу ХАМАСу на Західному березі річки Йордан та ще одного високопосадовця, який стоїть за смертоносними нападами на ізраїльтян.

“ЦАХАЛу відомо про інформацію, яка вказує на те, що внаслідок удару та пожежі постраждали кілька цивільних осіб у цьому районі. Інцидент розглядається”, ‒ заявили військові.

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Речник міністерства охорони здоров'я в анклаві, яким керує ХАМАС, Ашраф Аль-Кідра заявив, що під час нападу загинули 35 людей і десятки інших, більшість з яких жінки та діти, отримали поранення.

Ізраїль вдарив по району Тель-Аль-Султан на заході Рафаха, де тисячі людей знайшли притулок після того, як втекли зі східних районів міста.

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що його польовий госпіталь у Рафаху отримує велику кількість поранених, інші лікарні також приймають велику кількість пацієнтів.

Чиновник з верхівки ХАМАСу Самі Абу Зухрі назвав атаку в Рафаху "різаниною", покладаючи на Сполучені Штати відповідальність за допомогу Ізраїлю зброєю та грошима.

  • Терористи ХАМАСу вперше майже за чотири місяці завдали ракетного удару по району Тель-Авіва у центрі Ізраїлю. Випустили щонайменше вісім ракет.
  • Раніше ізраїльські військові повідомили про ліквідацію заступника командувача силами безпеки ХАМАСу.
  • 24 травня Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на Рафах у Смузі Гази. Суд вказав на “безпосередній ризик” для палестинців внаслідок продовження операції Ізраїлю у Смузі Гази.
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