Глава уряду Естонії поскаржилася, що Путін намагався завадити їй стати генсеком НАТО

Глава естонського уряду Кая Каллас заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагався завадити їй стати генсеком НАТО, передає "Європейська правда" з посиланням на Svenska Dagbladet.

Мова йде про оголошення Росією Каллас у розшук.

"Серйозно, Путін хотів показати оголошенням про розшук те, що ми не справжня країна. Що і тут діють російські закони. Але вони недійсні", – сказала прем'єр-міністерка.

За її словами, крім цього, такий крок РФ став сигналом для європейських колег Каллас.

"Коли ми говоримо про різні посади на європейському рівні або в НАТО, головний аргумент проти мене полягає в тому, що я – антиросійський провокатор. Тому вони і внесли мене до цього списку, щоб дати зрозуміти, що я їх провокую", – сказала глава естонського уряду.