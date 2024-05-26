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Глава уряду Естонії поскаржилася, що Путін намагався завадити їй стати генсеком НАТО

Зокрема, РФ оголосила Каллас у розшук.

Глава уряду Естонії поскаржилася, що Путін намагався завадити їй стати генсеком НАТО
Прем’єрка Естонії Кая Каллас
Фото: insidethegames.biz

Глава естонського уряду Кая Каллас заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагався завадити їй стати генсеком НАТО, передає "Європейська правда" з посиланням на Svenska Dagbladet.

Мова йде про оголошення Росією Каллас у розшук.

"Серйозно, Путін хотів показати оголошенням про розшук те, що ми не справжня країна. Що і тут діють російські закони. Але вони недійсні", – сказала прем'єр-міністерка.

За її словами, крім цього, такий крок РФ став сигналом для європейських колег Каллас.

"Коли ми говоримо про різні посади на європейському рівні або в НАТО, головний аргумент проти мене полягає в тому, що я – антиросійський провокатор. Тому вони і внесли мене до цього списку, щоб дати зрозуміти, що я їх провокую", – сказала глава естонського уряду.

  • Торік у листопаді Кая Каллас заявила, що "відкрита" до призначення генеральним секретарем НАТО, якщо її підтримають.
  • Як відомою, чинний генсек Алянсу Єнс Столтенберг перебуває на посаді з 1 жовтня 2014 року, він мав піти з неї ще 2022 року. Але через напад Росії на Україну термін його повноважень продовжили.
  • ЗМІ писали, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен може стати наступною очільницею Альянсу. Однак вона пізніше спростувала інформацію про її амбіції на цю посаду.
  • Серед інших популярних кандидатів на крісло очільника НАТО називали прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте,  ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса та чинну віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.
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