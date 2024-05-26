Глава уряду Естонії поскаржилася, що Путін намагався завадити їй стати генсеком НАТО

Глава естонського уряду Кая Каллас заявила, що російський диктатор Володимир Путін намагався завадити їй стати генсеком НАТО, передає "Європейська правда" з посиланням на Svenska Dagbladet.
Мова йде про оголошення Росією Каллас у розшук.
"Серйозно, Путін хотів показати оголошенням про розшук те, що ми не справжня країна. Що і тут діють російські закони. Але вони недійсні", – сказала прем'єр-міністерка.
За її словами, крім цього, такий крок РФ став сигналом для європейських колег Каллас.
"Коли ми говоримо про різні посади на європейському рівні або в НАТО, головний аргумент проти мене полягає в тому, що я – антиросійський провокатор. Тому вони і внесли мене до цього списку, щоб дати зрозуміти, що я їх провокую", – сказала глава естонського уряду.
- Торік у листопаді Кая Каллас заявила, що "відкрита" до призначення генеральним секретарем НАТО, якщо її підтримають.
- Як відомою, чинний генсек Алянсу Єнс Столтенберг перебуває на посаді з 1 жовтня 2014 року, він мав піти з неї ще 2022 року. Але через напад Росії на Україну термін його повноважень продовжили.
- ЗМІ писали, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен може стати наступною очільницею Альянсу. Однак вона пізніше спростувала інформацію про її амбіції на цю посаду.
- Серед інших популярних кандидатів на крісло очільника НАТО називали прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, ексміністра оборони Великої Британії Бена Воллеса та чинну віцепрем’єр-міністерку Канади Христю Фріланд.