NYT: розвідки США та їхніх союзників фіксують зростання кількості російських диверсій у Європі

Представники розвідки США та їхніх союзників простежують зростання кількості диверсійних операцій у Європі, які, за їхніми словами, є частиною російської кампанії з підриву підтримки України, пише The New York Times.

Російські операції здебільшого були у вигляді підпалів чи спроби підпалів, спрямовані проти чималої кількості об'єктів у Великобританії, Польщі, Латвії, Литві. Також зловмисників, які вчиняли ці диверсії, заарештували за звинуваченням у підготовці нападів на військові бази у США.

Хоча всі ці події можуть здатися випадковими, але представники американських та європейських служб безпеки заявляють: все це є частиною скоординованих дій РФ для уповільнення постачання зброї Києву та створення видимості популярності європейської опозиції. Розвідки стверджують, що кампанію очолює російська військова розвідка.

Попри те, що диверсії не вплинули на рівень постачання допомоги Києву, але деякі представники спецслужб кажуть, що Росія намагається посіяти страх і змусити європейські країни підвищити безпеку всього ланцюжка постачання зброї та озброєння, збільшуючи витрати та сповільнюючи темпи надання допомоги.

Лідери НАТО і Європи попереджають про зростання загрози. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила минулого тижня, що Росія веде "тіньову війну" проти Європи. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про арешт 12 осіб, звинувачених у скоєнні побиття, підпалів та спроб підпалу за дорученням російської розвідки. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що Росія є реальною і серйозною загрозою після того, як його держава попередила про можливі напади на виробників енергії та збройові заводи.

У червні запланована зустріч послів НАТО з очільницею розвідки США Авріл Гейнс. Вона проведе брифінг про війну Росії в Україні, а також обговорить диверсійну кампанію Москви у Європі.

Специфічна ознака останньої диверсійної кампанії Росії, як відзначають у розвідках, - це залучення місцевих агентів-"рекрутів". Офіційні особи США та Європи заявили, що це частково зроблено для того, щоб утруднити виявлення атак і щоб вони виглядали як результат внутрішньої протидії підтримці України.

Днями стало відомо, що влада Польщі посилює безпеку аеропорту довкола Ряшів-Ясенка - головного транзитного вузла для іноземної військової допомоги Україні.