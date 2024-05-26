Судан планує отримати зброю від Росії в обмін на військову заправну станцію на Червоному морі

Армія африканської країни Судан заявила, що готова отримати зброю від Росії в обмін на дозвіл Москві створити військову заправну станцію на узбережжі Червоного моря, пише Bloomberg.

Військова делегація вирушить до Росії протягом кількох днів, щоб укласти угоду, повідомив помічник головнокомандувача Ясір Аль-Атта телеканалу Al-Hadath.

Влада отримає “життєво важливу зброю та боєприпаси”, сказав він, описавши запланований російський форпост як “не зовсім військову базу”.

Аль-Атта також заявив, що співпраця з Росією має виходити за межі військового сектора і включати видобуток корисних копалин, золото, порти, виробництво та сільське господарство. За його словами, міністерська делегація також відвідає Росію для обговорення цих компонентів до підписання будь-якої комплексної угоди.

Москва давно хоче закріпитися на береговій лінії Судану протяжністю 853 кілометри і остаточна угода викликала б занепокоєння Заходу щодо зростання впливу країни в Африці.

Зараз військові Судану намагаються повернути частину території, втрачену міліцією Сил швидкої підтримки у війні, яка спалахнула в квітні 2023 року і жертвами якої стали майже 150 000 людей.

Питання про російську військово-морську базу вперше обговорювали під час правління суданського диктатора-ветерана Омара аль-Башира, але після його повалення у 2019 році США та інші країни спробували відновити повноцінні відносини і знайти нового союзника в цьому неспокійному регіоні.

Тим часом Іран, який колись був союзником ісламістського режиму Башира, цього року надав озброєні безпілотники суданській армії, що допомогло йому повернути значні частини столиці Хартум.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ підтримуваного армією Судану уряду Хусейн Авад Алі відвідав свого іранського колегу в суботу, повідомило державне інформаційне агентство SUNA. Зазначається, що вони обговорили розширення зв’язків і відновлення посольств.