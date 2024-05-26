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Мінфін США розглядає запровадження санкцій щодо європейських банків, які працюють з РФ

Європейські банки, які досі працюють у Росії, ризикують потрапити під дію посилених вторинних санкцій.

Мінфін США розглядає запровадження санкцій щодо європейських банків, які працюють з РФ
Фото: EPA/UPG

Міністерка фінансів США Джанет Єллен застерегла європейські банки, які досі працюють в Росії, що вони ризикують потрапити під дію посилених вторинних санкцій. 

Джанет Єллен в коментарі Reuters розповіла, що США розглядають можливість посилення вторинних банківських санкцій щодо тих європеських банків, які працюють в РФ.

"Ми розглядаємо потенційно жорсткіше посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес у Росії", – прокоментувала вона.

Вторинні санкції, пов’язані з операціями банків у Росії, будуть запроваджені лише "якщо для цього буде причина, але діяльність у Росії створює дуже великий ризик", — додала вона.

Щодо арешту активів Росією австрійського Raiffeisen Bank International й італійського UniCredit (найбільші європейські банки, присутні в Росії) вона відповіла: "Наскільки я знаю, їхній регулятор порадив бути їм дуже обережними щодо роботи там".

В адміністрації Джо Байдена вважають, що російська економіка все більше перетворюється на воєнну економіку, що ускладнює розрізнення між цивільними та військовими операціями чи операціями подвійного призначення.

  • 17 травня російський арбітражний суд наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank, UniCredit та їх дочірніх компаній у РФ на суму 463 мільйони євро за заявою "Русхімальянсу".
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