Мінфін США розглядає запровадження санкцій щодо європейських банків, які працюють з РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен застерегла європейські банки, які досі працюють в Росії, що вони ризикують потрапити під дію посилених вторинних санкцій.
Джанет Єллен в коментарі Reuters розповіла, що США розглядають можливість посилення вторинних банківських санкцій щодо тих європеських банків, які працюють в РФ.
"Ми розглядаємо потенційно жорсткіше посилення наших санкцій проти банків, які ведуть бізнес у Росії", – прокоментувала вона.
Вторинні санкції, пов’язані з операціями банків у Росії, будуть запроваджені лише "якщо для цього буде причина, але діяльність у Росії створює дуже великий ризик", — додала вона.
Щодо арешту активів Росією австрійського Raiffeisen Bank International й італійського UniCredit (найбільші європейські банки, присутні в Росії) вона відповіла: "Наскільки я знаю, їхній регулятор порадив бути їм дуже обережними щодо роботи там".
В адміністрації Джо Байдена вважають, що російська економіка все більше перетворюється на воєнну економіку, що ускладнює розрізнення між цивільними та військовими операціями чи операціями подвійного призначення.
- 17 травня російський арбітражний суд наклав арешт на майно, рахунки та цінні папери Deutsche Bank, UniCredit та їх дочірніх компаній у РФ на суму 463 мільйони євро за заявою "Русхімальянсу".