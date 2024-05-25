З Литви депортували росіянина, який загрожував національній безпеці

Чоловік проживав у Литві із 1989 року, але поширював пропагандистьку інформацію РФ та був "нелояльним до Литви".

Громадянина Росії депортували із Литви, оскільки він загрожував національній безпеці країни. Він проживав у Литві з 1989 року, першу постійну посвідку на проживання у Литві отримав у 1993-му році.

Про це пише LRT.

Зазначається, що випровадили росіянина Володимира Водо із Литви вчора, 24 травня.

Департамент держбезпеки Литви ухвалив, що Водо становить загрозу державній безпеці, оскільки його погляди "нелояльні до Литви, він поширює пропагандистську інформацію в соціальних мережах відповідно до інформаційної політики Росії". На підставі цього Департамент міграції анулював його посвідку на проживання в Литві та ухвалив рішення про депортацію.

Володимир Водо оскаржив рішення, вказавши, що доглядає хвору матір, має тісні зв'язки з Литвою, володіє литовською мовою та повністю розірвав усі зв'язки з країною походження. Проте 15 травня Вищий адміністративний суд Литви ухвалив остаточне рішення про депортацію Водо до Росії.

Напередодні депортації Водо затримали у Вільнюсі, ніч він провів у Центрі реєстрації іноземців у Пабраді.

"Сьогодні його доставили до кордону з Росією на прикордонний пункт Кібартай. Після завершення всіх формальностей відправили до Росії. Жодних інцидентів, проблем чи незапланованих подій при реалізації цього рішення не було", – повідомили у Службі охорони державного кордону.

Уряд Литви запропонував продовжити обмежувальні заходи для росіян і білорусів ще на рік, до 2 травня 2025 року. Зокрема, йдеться про отримання віз, посвідок, придбання нерухомості тощо.