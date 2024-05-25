У Вірменії ​гелікоптер із Пашиняном на борту здійснив екстрену посадку на стадіоні

Прем'єр уже повідомив, що з ним все гаразд і продовжив свій шлях на автомобілі.

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Гелікоптер, на борту якого знаходився прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, здійснив екстрену посадку на стадіоні вірменського міста Ванадзор.

Про це повідомляє "Новости-Армения".

Куди саме прямував Пашинян, не уточнюється.

"Через погані погодні умови наш гелікоптер здійснив непередбачену посадку у Ванадзорі. Продовжуємо їхати автомобілем", - написав Пашинян у Фейсбуці.

Він зазначив, що з ним усе гаразд.