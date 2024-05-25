У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
ГоловнаСвіт

У Вірменії ​гелікоптер із Пашиняном на борту здійснив екстрену посадку на стадіоні

Прем'єр уже повідомив, що з ним все гаразд і продовжив свій шлях на автомобілі.

У Вірменії ​гелікоптер із Пашиняном на борту здійснив екстрену посадку на стадіоні
Нікол Пашинян
Фото: EPA/UPG

Гелікоптер, на борту якого знаходився прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, здійснив екстрену посадку на стадіоні вірменського міста Ванадзор.

Про це повідомляє "Новости-Армения".

Куди саме прямував Пашинян, не уточнюється.

"Через погані погодні умови наш гелікоптер здійснив непередбачену посадку у Ванадзорі. Продовжуємо їхати автомобілем", - написав Пашинян у Фейсбуці.

Він зазначив, що з ним усе гаразд.

  • 19 травня президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян загинули внаслідок аварії гелікоптера. Вертоліт упав у гірській місцевості поблизу кордону з Азербайджаном.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies