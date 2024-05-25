У Вірменії ​гелікоптер із Пашиняном на борту здійснив екстрену посадку на стадіоні

Гелікоптер, на борту якого знаходився прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, здійснив екстрену посадку на стадіоні вірменського міста Ванадзор.
Про це повідомляє "Новости-Армения".
Куди саме прямував Пашинян, не уточнюється.
"Через погані погодні умови наш гелікоптер здійснив непередбачену посадку у Ванадзорі. Продовжуємо їхати автомобілем", - написав Пашинян у Фейсбуці.
Він зазначив, що з ним усе гаразд.
- 19 травня президент Ірану Ібрагім Раїсі та міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіян загинули внаслідок аварії гелікоптера. Вертоліт упав у гірській місцевості поблизу кордону з Азербайджаном.