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У Франції реформують виплати з безробіття

Уряд планує схвалити зміни указом.

У Франції реформують виплати з безробіття
Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь
Фото: EPA/UPG

Уряд Франції планує скоротити період, протягом якого люди можуть претендувати на допомогу з безробіття, щоб посилити стимули до роботи.

Про це заявив прем’єр-міністр Габріель Атталь, пише Reuters.

Виплата допомоги по безробіттю буде обмежена щонайбільще15 місяцями проти теперішніх 18.

Уряд також планує вимагати, що право на допомогу матимуть ті, хто працював вісім місяців протягом останніх 20 місяців замість шести місяців протягом останніх 24-ти, як є зараз.

Атталь сказав, що уряд планує ухвалити реформу указом, а не представити її в парламенті, і що вона набуде чинності в грудні.

Реформа 2023 року дозволила змінювати у Франції тривалість виплат залежно від умов ринку праці. Її суть полягала в тому, що вона повинна бути меншою, якщо є робочі місця.

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