У Харкові після авіаудару РФ вдалося загасити пожежу у гіпермаркеті "Епіцентр". Досі безвісти зниклими вважаються 16 людей. Встановлені особи трьох із 13 загиблих.
Доповнення. Харківська обласна прокуратура повідомила про збільшення числа жертв до 13 осіб.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Після авіаудару РФ по гіпермаркету, вогонь поширився на понад 13 тисяч кв. м. Пожежу ліквідували через 16 годин після російської атаки.
"Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія... Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", — повідомив Клименко.
Наразі відібрано біологічні зразки у 10 родичів, які звернулися до поліції.
- У Харкові 25 травня окупанти поцілили двома КАБами по цивільній торгівельній інфраструктурі – у будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Виникла пожежа на площі 10 000 квадратних метрів. Станом на ранок 26 травня відомом про 12 жертв, 43 людини отримали поранення.