Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
У партії Сунака відбувається рекордний "демарш" депутатів
У партії Сунака відбувається рекордний "демарш" депутатів
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
Орбан висміяв загрозу для НАТО від Росії: "Не можуть перемогти навіть Україну"
Повернення старих війн і ядерне розповзання: що відбуватиметься у світі в разі «замирення» на умовах Росії
Повернення старих війн і ядерне розповзання: що відбуватиметься у світі в разі «замирення» на умовах Росії
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
​Кошторис перемоги. Скільки засобів і грошей потрібно Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові після авіаудару загасили пожежу в "Епіцентрі", 16 людей вважаються безвісти зниклими (доповнено)

Кількість жертв зросла до 13 осіб.

У Харкові після авіаудару загасили пожежу в "Епіцентрі", 16 людей вважаються безвісти зниклими (доповнено)
обстріли Харкова 25 травня
Фото: Ігор Клименко

У Харкові після авіаудару РФ вдалося загасити пожежу у гіпермаркеті "Епіцентр". Досі безвісти зниклими вважаються 16 людей. Встановлені особи трьох із 13 загиблих.

Доповнення. Харківська обласна прокуратура повідомила про збільшення числа жертв до 13 осіб.

Фото: Ігор Клименко

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

обстріли Харкова 25 травня
Фото: Ігор Клименко
обстріли Харкова 25 травня

Після авіаудару РФ по гіпермаркету, вогонь поширився на понад 13 тисяч кв. м. Пожежу ліквідували через 16 годин після російської атаки.

обстріли Харкова 25 травня
Фото: Ігор Клименко
обстріли Харкова 25 травня
На цей час встановлено особи трьох із 12 загиблих,  ідентифікація тіл триває.

обстріли Харкова 25 травня
Фото: Ігор Клименко
обстріли Харкова 25 травня

"Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія... Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", — повідомив Клименко.

обстріли Харкова 25 травня
Фото: Ігор Клименко
обстріли Харкова 25 травня

Наразі відібрано біологічні зразки у 10 родичів, які звернулися до поліції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies