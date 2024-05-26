У Харкові після авіаудару РФ вдалося загасити пожежу у гіпермаркеті "Епіцентр". Досі безвісти зниклими вважаються 16 людей. Встановлені особи трьох із 13 загиблих.

Доповнення. Харківська обласна прокуратура повідомила про збільшення числа жертв до 13 осіб.

Фото: Ігор Клименко

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Фото: Ігор Клименко обстріли Харкова 25 травня

Після авіаудару РФ по гіпермаркету, вогонь поширився на понад 13 тисяч кв. м. Пожежу ліквідували через 16 годин після російської атаки.

Фото: Ігор Клименко обстріли Харкова 25 травня

На цей час встановлено особи трьох із 12 загиблих, ідентифікація тіл триває.

Фото: Ігор Клименко обстріли Харкова 25 травня

"Російський обстріл забрав життя 12 осіб, ще 43 травмовано. 16 людей вважаються безвісти зниклими. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія... Встановлено особи трьох загиблих. Ідентифікація тіл триває", — повідомив Клименко.

Фото: Ігор Клименко обстріли Харкова 25 травня

Наразі відібрано біологічні зразки у 10 родичів, які звернулися до поліції.