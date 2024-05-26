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Обстріли Харківщини: окупанти вдарили по Богуславці, є загиблі, серед поранених — дитина

Унаслідок удару по Харківщині поранень зазнав 9-річний хлопчик.

Обстріли Харківщини: окупанти вдарили по Богуславці, є загиблі, серед поранених — дитина
Село с. Івашки Золочівської громади, наслідки обстрілу
Фото: Харківська ОВА

У неділю, 26 травня, ворожі війська здіснили обстріл населеного пункту Богуславка Харківської області. Унаслідок удару загинула жінка.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Богуславці Ізюмського району.  Одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них — хлопчик 9 років", — повідомив глава ОВА.

  • У Харкові після авіаудару РФ вдалося загасити пожежу у гіпермаркеті "Епіцентр". Досі безвісти зниклими вважаються понад 10 людей. Кількість жертв зросла до 15 осіб.
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