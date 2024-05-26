Обстріли Харківщини: окупанти вдарили по Богуславці, є загиблі, серед поранених — дитина

"Окупанти вдарили по Богуславці Ізюмського району. Одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них — хлопчик 9 років", — повідомив глава ОВА.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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