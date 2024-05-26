Данія пропонує ЄС співпрацю з Україною в оборонній сфері

Відповідний лист від Данії та ще семи держав направили Єврокомісії та іншим керівним органам ЄС.

З ініціативи міністра оборони Данії Троелса Лунда Поульсена міністри оборони Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів і Польщі направили спільний лист до Європейської комісії, Єдиної дипломатичної служби ЄС, Європейського оборонного агентства. та інших країн ЄС напередодні зустрічі очільників оборонних міністерств блоку.

Як ідеться на сайті Міноборони Данії, у листі виклали чотири напрямки співпраці з оборонною промисловістю України.

"Разом із сімома іншими міністрами оборони ми плануємо якнайшвидше підготувати план дій ЄС з інтеграції України до європейської оборонної промисловості. Серед іншого, воно має забезпечити доступ України до програм ЄС із оборонної промисловості та оборонних інновацій. Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України і для нашої безпеки постачання до Європи", – заявив Поульсен.

За даними Єврокомісії, майже 80% військової техніки, закупленої державами-членами ЄС з моменту вторгнення Росії в Україну і до сьогодні, придбали за межами Європи. Але ця тенденція не буде стійкою, якщо в Європі запрацює промисловість, здатна задовольняти потреби країн-членів ЄС. Зміцнення безпеки постачань до Європи є необхідною умовою для продовження військової підтримки України з боку блоку та здатності ЄС взяти на себе велику відповідальність за власну безпеку.

Поульсен наголосив на необхідності нарощування потенціалу технічного обслуговування на місцевому рівні в Україні за допомогою промислового партнерства та цілеспрямованих зусиль.

"Щоб досягти успіху, ми маємо створити хорошу основу ЄС для побудови довгострокового та стратегічного промислового партнерства між українськими та європейськими компаніями. Данія зробила перший крок і заявила, що ми безпосередньо інвестуватимемо в українську оборонну промисловість. Це беззастережно зміцнить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції і наслідуватимуть наш приклад", - заявив міністр оборони Данії.