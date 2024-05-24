Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен припинити наступ на Рафах

Сьогодні, 24 травня, Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на Рафах у Смузі Гази.

Про це повідомляє Politico.

Суд вказав на “безпосередній ризик” для палестинців внаслідок продовження операції Ізраїлю у Смузі Гази.

Ізраїль повинен “негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в мухафазі Рафах, які можуть створити для палестинської групи в Газі такі умови життя, які могли б призвести до її фізичного знищення повністю або частково”, – постановив суд.

Також суд наказав Ізраїлю відкрити пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом для надходження гуманітарної допомоги. Ізраїль має забезпечити доступ до Гази для слідчих та місій із встановлення фактів.

Про хід виконання цих заходів Ізраїль має повідомити суд у місячний строк.

Хоча рішення суду є юридично обов’язковими, сам Міжнародний суд не має повноважень примусового виконання.

Водночас голова суду Наваф Салам зазначив, що “суд висловлює серйозну стурбованість долею заручників… і закликає до їх негайного та безумовного звільнення”.

Балкіс Джарра, заступник директора з питань міжнародного правосуддя Human Rights Watch, схвально оцінив постанову суду.

При цьому прессекретар ізраїльського уряду Девід Менсер наголосив: “немає жодної сили у світі, яка б підштовхнула нас до публічного самогубства, тому що це і є, щоб зупинити нашу війну проти ХАМАС”.

Офіс прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху має провести консультації з цього приводу, але високопоставлений чиновник сказав POLITICO, що уряд навряд чи погодиться на вимогу суду.

“Прем’єр-міністр весь час чітко давав зрозуміти, що місія з ліквідації ХАМАС не буде припинена, доки ми не досягнемо своєї мети. І ми вважаємо, що єдиний спосіб повернути наших заручників – це підтримувати військовий тиск на ХАМАС”, - сказав чиновник на умовах анонімності.

“Очевидно, що суд ООН не керувався міжнародним правом або правами людини, а був політичним кроком, спрямованим на те, щоб збігтися з необґрунтованими діями прокурора МКС, який прирівняв Ізраїль до ХАМАС”, – сказала Енн Герцберг з неурядової організації Monitor.

На її думку, рішення засноване на відверто неправдивій інформації, наданій командою юристів ПАР, воно спрямоване на утримання ХАМАС при владі в Газі.

“З огляду на те, що для цієї думки немає ні правової основи, ні морального виправдання, Ізраїль не повинен і, я сподіваюся, не підкорятиметься рішенню Міжнародного суду”, - сказала Герцберг.

Що передувало рішенню

Ізраїль неодноразово звинувачували в порушеннях прав людей під час воєнної операції в смузі Гази, розпочатої у відповідь на атаку терористів 7 жовтня та захоплення ізраїльтян у заручники. Окрім того, Ізраїлю закидали перешкоджання доставці гуманітарної допомоги палестинцям та зумисне погіршення гуманітарної ситуації.

Ще 9 листопада керівник напрямку з прав людини в ООН Волкер Тюрк заявив, що і ХАМАС, і Ізраїль вчиняли воєнні злочини протягом минулого місяця. Верховний комісар із прав людини сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників.

Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів".

У березні в ООН повідомили, що Ізраїль, схоже, використовує голод як зброю для війни. Це теж є воєнним злочином.

20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства. Прем’єра та міністра оборони звинувачують, зокрема, у морінні голодом цивільного населення, навмисному заподіянні страждань та вбивствах, навмисних нападах на цивільне населення, винищенні (геноциді) та/або вбивстві, зокрема у контексті смертей, спричинених голодом. Терористів звинувачують у вбивствах, взятті заручників, зґвалтуванні, тортурах та інших злочинах. Однак ордер ще можуть не видати – це вирішуватиме колегія суддів. Якщо ордер видадуть, то ізраїльські очільники опиняться в компанії Путіна, якого МКС теж хоче заарештувати.