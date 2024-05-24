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Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен припинити наступ на Рафах

Міжнародний суд посилається на “безпосередній ризик” для палестинців.

Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен припинити наступ на Рафах
Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен припинити наступ на Рафах
Фото: aa.com.tr

Сьогодні, 24 травня, Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен негайно припинити наступ на Рафах у Смузі Гази.

Про це повідомляє Politico.

Суд вказав на “безпосередній ризик” для палестинців внаслідок продовження операції Ізраїлю у Смузі Гази.

Ізраїль повинен “негайно припинити свій військовий наступ і будь-які інші дії в мухафазі Рафах, які можуть створити для палестинської групи в Газі такі умови життя, які могли б призвести до її фізичного знищення повністю або частково”, – постановив суд.

Також суд наказав Ізраїлю відкрити пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом для надходження гуманітарної допомоги. Ізраїль має забезпечити доступ до Гази для слідчих та місій із встановлення фактів. 

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Про хід виконання цих заходів Ізраїль має повідомити суд у місячний строк. 

Хоча рішення суду є юридично обов’язковими, сам Міжнародний суд не має повноважень примусового виконання.

Водночас голова суду Наваф Салам зазначив, що “суд висловлює серйозну стурбованість долею заручників… і закликає до їх негайного та безумовного звільнення”.

Балкіс Джарра, заступник директора з питань міжнародного правосуддя Human Rights Watch, схвально оцінив постанову суду.

При цьому прессекретар ізраїльського уряду Девід Менсер наголосив: “немає жодної сили у світі, яка б підштовхнула нас до публічного самогубства, тому що це і є, щоб зупинити нашу війну проти ХАМАС”.

Офіс прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху має провести консультації з цього приводу, але високопоставлений чиновник сказав POLITICO, що уряд навряд чи погодиться на вимогу суду.

“Прем’єр-міністр весь час чітко давав зрозуміти, що місія з ліквідації ХАМАС не буде припинена, доки ми не досягнемо своєї мети. І ми вважаємо, що єдиний спосіб повернути наших заручників – це підтримувати військовий тиск на ХАМАС”, - сказав чиновник на умовах анонімності.

“Очевидно, що суд ООН не керувався міжнародним правом або правами людини, а був політичним кроком, спрямованим на те, щоб збігтися з необґрунтованими діями прокурора МКС, який прирівняв Ізраїль до ХАМАС”, – сказала Енн Герцберг з неурядової організації Monitor.

На її думку, рішення засноване на відверто неправдивій інформації, наданій командою юристів ПАР, воно спрямоване на утримання ХАМАС при владі в Газі.

“З огляду на те, що для цієї думки немає ні правової основи, ні морального виправдання, Ізраїль не повинен і, я сподіваюся, не підкорятиметься рішенню Міжнародного суду”, - сказала Герцберг.

Що передувало рішенню

Ізраїль неодноразово звинувачували в порушеннях прав людей під час воєнної операції в смузі Гази, розпочатої у відповідь на атаку терористів 7 жовтня та захоплення ізраїльтян у заручники. Окрім того, Ізраїлю закидали перешкоджання доставці гуманітарної допомоги палестинцям та зумисне погіршення гуманітарної ситуації.

Ще 9 листопада керівник напрямку з прав людини в ООН Волкер Тюрк заявив, що і ХАМАС, і Ізраїль вчиняли воєнні злочини протягом минулого місяця. Верховний комісар із прав людини сказав, що звірства, вчинені палестинськими збройними групами 7 жовтня, були жахливими, жорстокими та шокуючими, вони були воєнними злочинами, як і продовження утримання заручників.

Водночас "колективне покарання Ізраїлем палестинських мирних жителів також є воєнним злочином, як і незаконна примусова евакуація мирних жителів". 

У березні в ООН повідомили, що Ізраїль, схоже, використовує голод як зброю для війни. Це теж є воєнним злочином. 

20 травня прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан повідомив, що зробив запит на видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта, а також трьох лідерів ХАМАСу, зокрема Ях’ї Сінвара. Їх звинувачують у воєнних злочинах та злочинах проти людства. Прем’єра та міністра оборони звинувачують, зокрема, у морінні голодом цивільного населення, навмисному заподіянні страждань та вбивствах, навмисних нападах на цивільне населення, винищенні (геноциді) та/або вбивстві, зокрема у контексті смертей, спричинених голодом. Терористів звинувачують у вбивствах, взятті заручників, зґвалтуванні, тортурах та інших злочинах. Однак ордер ще можуть не видати – це вирішуватиме колегія суддів. Якщо ордер видадуть, то ізраїльські очільники опиняться в компанії Путіна, якого МКС теж хоче заарештувати.

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