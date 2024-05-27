Науседа вдруге переміг на виборах президента Литви

Чинний очільник країни набрав 76% голосів у другому турі після підрахунку бюлетенів у 90% округів.

Гітанаса Науседу переобрали на другий термін на посаді президента Литви

За результатами другого туру президентських виборів у Литві теперішнього керівника країни Гітанаса Науседу переобрали на другий п’ятирічний термін на посаді, пише Bloomberg.

Виборці більшістю голосів підтримали “послідовність у зовнішній політиці та жорстку позицію щодо загрози російської агресії”.

За даними виборчої комісії, Науседа набрав 76% голосів у другому турі після підрахунку бюлетенів у 90% округів. Його політична суперниця Інгріда Шімоните, прем’єр-міністерка Литви, визнала поразку.

У виборчій кампанії Науседи домінувала війна Росії в Україні.

2,8-мільйонна Литва межує з російським ексклавом Калінінградом на заході та Білоруссю на сході. Науседа заручився громадською підтримкою своєї позиції щодо України та закликами до союзників по НАТО зміцнити східний кордон військового альянсу.