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Науседа вдруге переміг на виборах президента Литви

Чинний очільник країни набрав 76% голосів у другому турі після підрахунку бюлетенів у 90% округів.

Науседа вдруге переміг на виборах президента Литви
Гітанаса Науседу переобрали на другий термін на посаді президента Литви
Фото: EPA/UPG

За результатами другого туру президентських виборів у Литві теперішнього керівника країни Гітанаса Науседу переобрали на другий п’ятирічний термін на посаді, пише Bloomberg.

Виборці більшістю голосів підтримали “послідовність у зовнішній політиці та жорстку позицію щодо загрози російської агресії”.

За даними виборчої комісії, Науседа набрав 76% голосів у другому турі після підрахунку бюлетенів у 90% округів. Його політична суперниця Інгріда Шімоните, прем’єр-міністерка Литви, визнала поразку.

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У виборчій кампанії Науседи домінувала війна Росії в Україні. 

2,8-мільйонна Литва межує з російським ексклавом Калінінградом на заході та Білоруссю на сході. Науседа заручився громадською підтримкою своєї позиції щодо України та закликами до союзників по НАТО зміцнити східний кордон військового альянсу.

  • 60-річний Науседа, колишній старший економіст шведської банківської групи SEB, не пов’язаний з жодною партією. 
  • Разом з першим туром президентських виборів у Литві відбувся референдум про запровадження подвійного громадянства, який провалився.
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