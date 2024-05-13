Референдум про надання литовцям можливості мати подвійне громадянство знову провалився

Новий референдум щодо додання до Конституції Литви норми про можливість надання подвійного, який відбувся вчора, не мав успіху. Про це пише видання LRT.

З Конституції пропонувалося виключити положення, яке перешкоджає громадянам Литви отримати друге громадянство ‒ про те, що “крім окремих випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої держави одночасно”.

Необхідно було висловити думку з приводу виправленої редакції Конституції: “Громадянство Литовської Республіки набувається за народженням та на інших підставах, встановлених законом. Порядок набуття та втрати громадянства визначається законом”. Політологи та представники громадськості розкритикували це формулювання, назвавши його незрозумілим.

За останніми даними Головної виборчої комісії, після підрахунку абсолютної більшості поданих голосів у референдумі взяли участь 1 млн 396 тис. 828 осіб або 59% виборців.

Запропоновані зміни підтримали 1 млн 11 тис. 14 осіб або 73,9% тих, хто проголосував, але цього виявилося недостатньо.

Для того, щоб поправку до Конституції про громадянство було прийнято, за неї мають проголосувати не менше половини виборців, які мають право голосу. Загалом у списках виборців цього року було 2 млн 385 тис. 234 особи. Тому потрібно було зібрати 1 млн 192 тис. 617 голосів.

Попередня спроба запровадити подвійне громадянство була у 2019 році. Тоді потрібно було зібрати 1 млн 24 тис. голосів, вдалося зібрати 956 тис. 564 голоси, або 72,35% з тих, хто проголосував.