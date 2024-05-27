Через зсув ґрунту у Папуа-Новій Гвінеї загинули понад 2 тисячі людей

Влада острівної країни Папуа-Нова Гвінея у Тихому Океані повідомила про те, що внаслідок масивного зсуву ґрунту загинуло понад 2000 людей, пише Німецька хвиля.

Зсув повністю знищив ціле село на схилі пагорба в провінції Енга.

“Зсув заживо поховав більше 2000 людей і завдав значних руйнувань будівлям, садам і серйозно вплинув на економічну систему життя країни”, – йдеться в листі національного центру катастроф до офісу ООН.

Гуманітарні працівники та селяни продовжують долати небезпечні умови, шукаючи тих, хто вижив.

Віцепрем'єр-міністр Австралії Річард Марлз заявив, що його країна планує надіслати Порт-Морсбі допомогу.

“Ситуація жахлива, земля все ще сповзає. Вода тече, і це створює величезний ризик для всіх”, ‒ заявив представник агентства ООН з міграції Серхан Актопрак.

Організації з надання допомоги та місцеві лідери спочатку вважали, що жертвами стихійного лиха стали від 100 до 300 людей. Але гуманітарні працівники на місці зрозуміли, що в селі проживає більше людей, ніж вважали спочатку. Село було домівкою для понад 4000 людей і служило торговим пунктом для шахтарів, які видобували золото на високогір’ї.

Стихія призвела до переміщення понад 1000 людей, а сади з продуктами харчування та запаси води були майже знищені.

По обидва боки величезного поля сміття, яке займає площу трьох-чотирьох футбольних полів і перерізало головну магістраль через провінцію, держава встановила пункти евакувації.