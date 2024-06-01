Президент Філіппін застеріг Пекін від перетину “червоних ліній” у Південно-Китайському морі

"Будь-яка смерть філіппінця унаслідок навмисних дій Китаю буде вважатися фактично “актом війни” і відповідь буде відповідна".

Президент Філіппін Фердинанд Маркос попередив Пекін, що будь-яка смерть філіппінця унаслідок навмисних дій Китаю буде вважатися фактично “актом війни” і відповідь на це буде відповідна.

Про це він заявив на безпековій конференції “Діалог Шангрі-Ла” у Сінгапурі, пише BBC.

Останніми місяцями давня суперечка між Китаєм і Філіппінами щодо території в Південно-Китайському морі переросла в агресивні сутички.

Маніла скаржиться на китайські патрульні кораблі, які обстрілюють філіппінські човни та судна постачання з водометів. Спостерігачі побоюються, що будь-яка ескалація може спровокувати конфлікт між китайцями та американцями. Згідно з договором, підписаним з Філіппінами, США зобов’язані стати на захист азійської цієї країни, якщо на неї нападуть.

“Якщо філіппінець ‒ не тільки військовослужбовець, але просто філіппінський громадянин ‒ буде вбитий... це, на мою думку, дуже, дуже близько до того, що ми визначаємо як акт війни, і тому ми відповідатимемо відповідним чином. І наші договірні партнери я вважаю… також дотримуватимуться того самого стандарту”, ‒ сказав Маркос.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час конференції, що “переслідування, з яким зіткнулися Філіппіни, є небезпечними ‒ це просто і зрозуміло”.

Очільник Пентагона додав водночас, що хоча відданість Штатів договору з Філіппінами є “залізною”, спекулювати про те, як США можуть відреагувати він не буде.

Пекін водночас заявляє, що захищає свій суверенітет. На саміті китайський військовий речник звинуватив Філіппіни у “провокаціях”.