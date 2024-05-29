Дональд Туск після нападу мігрантів анонсував важливу зміну на кордоні з Білоруссю

Польща анонсувала відновлення 200-метрової буферної зони на кордоні із Білоруссю після нещодавнього нападу мігрантів на прикордонника, який отримав ножове поранення і перебуває у важкому стані в лікарні.

Про це оголосив прем’єр-міністр країни Дональд Туск під час візиту до прикордонної служби в Дубіче-Церківне, пише RMF24.

За словами Туска, урад передає "всі наявних ресурсів" для захисту кордону.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", – додав прем'єр.

На кордоні з Білоруссю протяжністю 186 км розташована сталева дамба висотою 5,5 м, збудована у 2022 році. Вона є основним елементом захисту цього кордону від нелегальної міграції. Його доповнює так званий – діючий на 206 км на Підляшші, електронний шлагбаум, тобто система камер і датчиків.

Раніше у Польщі анонсували найбільше в історії зміцнення східного кордону країни, а також створення нового виду військ – безпілотних.У межах програми "Східний щит" Польща може підтопити низку територій на кордоні з Росією та Білоруссю.2,6 млрд доларів витратить Польща на те, аби укріпити свій кордон із Росією та Білоруссю.За словами Туска, понад 90% нелегалів на польсько-білоруському кордоні мають російську візу.