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Експрем’єра Таїланду можуть обвинуватити в образі монархії

Раніше Таксина Чинавата умовно-достроково звільнили після ув’язнення за обвинуваченням у корупції.

Експрем’єра Таїланду можуть обвинуватити в образі монархії
Колишній прем’єр-міністр Таїланду Таксин Чинават
Фото: EPA/UPG

Генеральний прокурор Таїланду має намір пред'явити обвинувачення колишньому прем'єр-міністру Таксину Чинавату в образі монархії.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на чиновників.

Колишній очільник уряду постане перед судом 18 червня. Захист Таксина заявив про невинуватість експрем’єра.

“Звинувачення є невдачею для політичного важкоатлета, який все ще має прихильників у нинішньому тайському уряді. Це останній із довгого списку судових розглядів, з якими він зіткнувся в Таїланді”, ‒ зазначає видання.

Кілька місяців тому Таксина умовно-достроково звільнили після ув’язнення за обвинуваченням у корупції.

Про що йдеться у позові

У новій скарзі йдеться про інтерв'ю, яке Таксин дав іноземним ЗМІ у 2015 році, коли він перебував у вигнанні. Позов подали військові роялісти, які повалили уряд його сестри Їнглак Чинават у 2014 році. 74-річний магнат неодноразово присягався у вірності короні, критика якої заборонена законом Таїланду “Про образу величності”.

У Таїланді діють одні з найсуворіших у світі законів про дифамацію, які захищають короля Маха Вачхіралонгкона та королівську родину. Кожне звинувачення тягне за собою потенційне покарання у вигляді 15-річного ув'язнення.

Колишнього прем'єр-міністра та засновника партії Pheu Thai 17 років скинули з посаду внаслідок державного перевороту, що призвело до самовільного вигнання політика.

Попередні обвинувачення проти Таксина

У серпні Таксин повернувся до Таїланду вперше за 15 років, але його швидко арештували і доставили до Верховного суду, який засудив його до восьми років за звинуваченням у хабарництві та зловживанні владою. Покарання, яке пізніше було зменшено до одного року, базувалося на попередніх судимостях, які він отримав заочно.

Під час його умовно-дострокового звільнення виникли спекуляції щодо часу повернення Таксина із заслання. Деякі підозрюють, що партія Pheu Thai уклала угоду з іншими сторонами щодо його помилування.

Сретта Тавісин, новопризначений прем'єр-міністр країни, зараз вважається обличчям політичного руху Таксина.

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