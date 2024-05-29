Завод Rheinmetall отримав велике замовлення на боєприпаси до ППО

У заводу Rheinmetall одна із європейських країн зробила велике замовлення 35-мм боєприпасів AHEAD для системи ППО Skynex.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Rheinmetall.

"Європейська країна-замовник замовила Rheinmetall постачання 35-мм боєприпасів AHEAD для системи ППО Skynex. Загальна вартість замовлення - декілька сотень мільйонів євро. Буде виготовлено кілька сотень тисяч магазинів", – йдеться у повідомленні.

Також додали, що система Skynex посилює захист збройних сил країни-замовника від загроз з повітря.

"Це нове замовлення ще раз підкреслює провідну технологічну позицію Rheinmetall у розробці та виробництві високоефективних боєприпасів для протиповітряної оборони в Європі", – зазначили у компанії.

Skynex базується на протиповітряній обороні на базі гармат і тому особливо підходить для захисту з близької відстані, де керована зброя не може бути ефективною.

Програмовані боєприпаси AHEAD неможливо збити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше Німеччина передала Україні військову допомогу, до якої увійшли, зокрема, два ЗРК Skynex з боєкомплектом, радари та інше.