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Польща може затопити низку територій на кордоні з Росією та Білоруссю

На східному кордоні зведуть укріплення, які відновлять відчуття безпеки та нормальності для людей, котрі там живуть, заявив польський прем'єр Туск.

Польща може затопити низку територій на кордоні з Росією та Білоруссю
Колючий дріт уздовж польсько-російського кордону, 2022 рік
Фото: EPA/UPG

У межах програми "Східний щит" Польща може підтопити низку територій на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск в ефірі TVN24, пише Укрінформ.

“Це будуть укріплення, укриття та інфраструктура, які відновлять відчуття безпеки та нормальності для людей, котрі там живуть… Це буде все, зокрема заліснення, а там, де потрібно ‒ затоплені ділянки”, ‒ розповів він.

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Раніше польський прем’єр повідомляв, що Варшава скерує у межах програми 10 млрд злотих (понад 2,5 млрд доларів). За його словами, кошти вже виділяються, відповідні роботи тривають.

План передбачає будівництво нових укріплень, парканів, зміну форми рельєфу та спеціальних лісових насаджень вздовж 400 кілометрів сухопутного кордону.

  • У квітні прикордонслужба Польщі відбила спробу нелегального перетину кордону, який мала намір зробити група чисельністю понад 220 осіб. Вони прямували з Білорусі.
  • У березні на польсько-білоруському кордоні зафіксували рекорд нелегалів ‒ за добу до ЄС намагалися незаконно потрапити 133 людини.
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