Міноборони Німеччини розповіло про прогрес ініціативи з пошуку ППО для України

Ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

На 22-му засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" низка країн висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів ППО для України.

Про це повідомило Міноборони Німеччини.

Зазначається, що ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

Крім того, Бельгія, Великобританія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти "обладнанням і ракетами".

Також бажання приєднатись до ініціативи висловила Латвія .