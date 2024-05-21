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Міноборони Німеччини розповіло про прогрес ініціативи з пошуку ППО для України

Ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

Міноборони Німеччини розповіло про прогрес ініціативи з пошуку ППО для України
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

На 22-му засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" низка країн висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів ППО для України.

Про це повідомило Міноборони Німеччини.

Зазначається, що ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.

Крім того, Бельгія, Великобританія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти "обладнанням і ракетами".

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Також бажання приєднатись до ініціативи висловила Латвія .

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