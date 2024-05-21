Міноборони Німеччини розповіло про прогрес ініціативи з пошуку ППО для України

На 22-му засіданні Контактної групи у форматі "Рамштайн" низка країн висловили підтримку ініціативі Німеччини з пошуку засобів ППО для України.
Про це повідомило Міноборони Німеччини.
Зазначається, що ініціативу з пошуку ППО для України профінансують Бельгія, Данія, Канада, Нідерланди та Норвегія.
Крім того, Бельгія, Великобританія, Іспанія, Литва, Румунія, США та Франція пообіцяли допомогти "обладнанням і ракетами".
Також бажання приєднатись до ініціативи висловила Латвія .
- Данія оголосила про пакет допомоги Україні для посилення ППО і артилерії. На ППО передбачили майже половину коштів.
- Німецька компанія Rheinmetall планує невдовзі заснувати в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах ППО, а також буде ремонтною базою для систем ППО IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.
- Україна вже у травні отримає від Німеччини додаткову систему ППО IRIS-T.