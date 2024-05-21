Радники Трампа з'їздили "на розвідку" в Ізраїль

Троє ексчиновників зі сфери закордонних справ зустрілися з прем'єром Біньяміном Нетаньягу.

Агенція Reuters із посиланням на власні джерела стверджує, що кандидат в президенти США Дональд Трамп спрямував до Ізраїлю делегацію з трьох своїх радників, які мали ознайомитися з ситуацією у близькосхідній країні.

Усі троє чиновників раніше працювали в адміністрації Трампа на посадах, пов'язаних із закордонними справами. В Ізраїлі вони провели зустрічі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та лідером опозиції Яіром Лапідом.

Журналісти стверджують, що Трамп не давав делегації вказівок передавати ізраїльській владі будь-які повідомлення. Проте сам випадок, коли республіканець організує для членів своєї команди дипломатичний візит, є рідкісним та свідчить про зацікавлення експрезидента внутрішньою політикою Ізраїлю.

Трамп у своїй передвиборчій кампанії неодноразово критикував Ізраїль за методи ведення війни у Смузі Гази, проте позиціонує себе як більш надійного союзника уряду Нетаньягу, аніж чинний президент Джо Байден.