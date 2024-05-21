Папа Римський Франциск висловив співчуття аятолі Алі Хоменеї через смерть президента Ірану

Папа Римський Франциск висловив співчуття аятолі Алі Хаменеї через смерть президента Ірану Ібрагіма Раісі в авіакатастрофі, що сталась 19 травня.
Про це йдеться у телеграмі, яку оприлюднила пресслужба Папи Римського.
Папа Римський також висловив співчуття через смерть міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана та всіх, хто загинув у авіакатастрофі.
"Ввіряючи душі загиблих милосердю Всевишнього та молячись за тих, хто оплакує їхню втрату, особливо за їхні сім'ї, запевняю у своїй духовній близькості до народу в цей важкий час", – йдеться у телеграмі.
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