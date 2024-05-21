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Папа Римський Франциск висловив співчуття аятолі Алі Хоменеї через смерть президента Ірану

Франциск запевнив “у своїй духовній близькості до народу в цей важкий час”.

Папа Римський Франциск висловив співчуття аятолі Алі Хоменеї через смерть президента Ірану
Папа Римський Франциск
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Франциск висловив співчуття аятолі Алі Хаменеї через смерть президента Ірану Ібрагіма Раісі в авіакатастрофі, що сталась 19 травня.

Про це йдеться у телеграмі, яку оприлюднила пресслужба Папи Римського. 

Папа Римський також висловив співчуття через смерть міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана та всіх, хто загинув у авіакатастрофі.

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"Ввіряючи душі загиблих милосердю Всевишнього та молячись за тих, хто оплакує їхню втрату, особливо за їхні сім'ї, запевняю у своїй духовній близькості до народу в цей важкий час", – йдеться у телеграмі.

  • 19 травня в Ірані зазнав аварії один із трьох вертольотів у кортежі президента країни Ібрахіма Раїсі.

  • Вночі у північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент та інші високопосадовці. Вертоліт врізався в гірську вершину і згорів.

  • Всі пасажири повітряного судна загинули. Окрім президента Раїсі, це, зокрема, міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан та губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі. Інцидент стався, коли Раїсі повертався з іранської провінції Східний Азербайджан.

  • В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що смерть Раїсі матиме довгострокові наслідки для режиму у країні, однак не дестабілізує його так, як могла б смерть Верховного лідера Алі Хаменеї. Загибель президента не змінить “нинішню траєкторію режиму до жорсткішої та консервативнішої внутрішньої політики та агресивнішої регіональної політики”.

  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї оголосив п'ятиденну жалобу через загибель в авіакатастрофі президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців.

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