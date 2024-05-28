Сікорський не виключив відправки військових Польщі до України

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що не можна виключати відправки військових його країни до України. Відповідну заяву він зробив у розмові з журналістами Gazeta Wyborcza, La Repubblica i El Pais, пише "Європейська правда".
Одна конкретики щодо статуту польський військових на українській території він не надав. Коментарі пролунали на тлі обговорень можливої відправки іноземних інструкторів для тренувань ЗСУ на українській території.
"Ми не повинні виключати жодного варіанта. Нехай Путін здогадається, що ми будемо робити", – сказав він.
Сікорський також прокоментував "зливи" в медіа щодо нібито готовності російського керманича Володимира Путіна до переговорів.
"Якщо він хоче припинити бойові дії, нехай закінчить війну, вивівши свої війська з України. Він може зробити це одним телефонним дзвінком. Я навіть можу уявити, що він мав би сказати у слухавку: «Генерале Герасимов, із завтрашнього дня, будь ласка, припиніть спеціальну військову операцію». Трагедія в тому, що Україна не може змусити його це зробити", – додав він.
- Після початку повномасштабної війни українські військові проходять тренування за кордоном. Однак цього року французький президент виступив із ініціативою повернути навчання з закордонними інструкторами на територію України.
- Президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу і зазначив, що навчання в Україні дозволять оптимізувати терміни, адже не потрібно витрачати час на дорогу.
- Деякі країни підтримали пропозицію Макрона. Деякі, як США, відправляти сюди своїх військових не збираються.
- 27 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про підписання документів, які у майбутньому дозволять іноземним інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. У Парижі, коментуючи це, сказали, що наразі відправка їхній інструкторів до України перебуває лише на етапі обговорення.
- За даними Bild, у НАТО також тривають дискусії щодо закриття неба над західними областями України, якщо туди перенесуть тренування військових.