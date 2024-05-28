Сікорський не виключив відправки військових Польщі до України

Однак конкретики він не навів: мовляв, щоб Путін міг лише здогадуватися про плани.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що не можна виключати відправки військових його країни до України. Відповідну заяву він зробив у розмові з журналістами Gazeta Wyborcza, La Repubblica i El Pais, пише "Європейська правда".

Одна конкретики щодо статуту польський військових на українській території він не надав. Коментарі пролунали на тлі обговорень можливої відправки іноземних інструкторів для тренувань ЗСУ на українській території.

"Ми не повинні виключати жодного варіанта. Нехай Путін здогадається, що ми будемо робити", – сказав він.

Сікорський також прокоментував "зливи" в медіа щодо нібито готовності російського керманича Володимира Путіна до переговорів.

"Якщо він хоче припинити бойові дії, нехай закінчить війну, вивівши свої війська з України. Він може зробити це одним телефонним дзвінком. Я навіть можу уявити, що він мав би сказати у слухавку: «Генерале Герасимов, із завтрашнього дня, будь ласка, припиніть спеціальну військову операцію». Трагедія в тому, що Україна не може змусити його це зробити", – додав він.