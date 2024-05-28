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Бельгія до 2028 року передасть Україні 30 винищувачів F-16 і боєприпаси до них

Угоду мають підписати сьогодні під час візиту Зеленського до Брюсселю.

Бельгія до 2028 року передасть Україні 30 винищувачів F-16 і боєприпаси до них
Аджа Лябіб
Фото: twitter

Бельгія надасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028, при цьому перші літаки мають бути поставлені до кінця поточного.

Про це в інтерв'ю телеканалу RTL заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що зобов'язання про передання винищувачів буде закріплено в угоді, яку підпишуть сьогодні в Брюсселі під час візиту президента Володимира Зеленського.

Бельгія також надасть боєприпаси зі своїх запасів, щоб оснастити ними F-16.

За словами Лябіб, така підтримка необхідна Україні, щоб зупинити Володимира Путіна, який має намір "відсунути кордони європейських країн".

На запитання, чи можуть російські танки одного разу вторгнутися у Брюссель, вона заявила: "Якщо ми дозволимо (Путіну, – ред.) йти своїм шляхом, це не буде неможливим сценарієм".

  • У травні 2023 Бельгія приєдналася до "коаліції F-16", щоб надати Києву серію винищувачів-бомбардувальників для протидії російській агресії. Спочатку участь Бельгії обмежувалася навчанням і матеріально-технічною підтримкою, але восени уряд вирішив поставити і самі літаки F-16, які планують вивести з експлуатації та замінити на F-35.
  • 24 травня перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 у США.
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