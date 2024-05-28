Бельгія до 2028 року передасть Україні 30 винищувачів F-16 і боєприпаси до них

Угоду мають підписати сьогодні під час візиту Зеленського до Брюсселю.

Бельгія надасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028, при цьому перші літаки мають бути поставлені до кінця поточного.

Про це в інтерв'ю телеканалу RTL заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, передає "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що зобов'язання про передання винищувачів буде закріплено в угоді, яку підпишуть сьогодні в Брюсселі під час візиту президента Володимира Зеленського.

Бельгія також надасть боєприпаси зі своїх запасів, щоб оснастити ними F-16.

За словами Лябіб, така підтримка необхідна Україні, щоб зупинити Володимира Путіна, який має намір "відсунути кордони європейських країн".

На запитання, чи можуть російські танки одного разу вторгнутися у Брюссель, вона заявила: "Якщо ми дозволимо (Путіну, – ред.) йти своїм шляхом, це не буде неможливим сценарієм".