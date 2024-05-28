Бельгія до 2028 року передасть Україні 30 винищувачів F-16 і боєприпаси до них

Бельгія надасть Україні 30 винищувачів F-16 до 2028, при цьому перші літаки мають бути поставлені до кінця поточного.
Про це в інтерв'ю телеканалу RTL заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, передає "Інтерфакс-Україна".
Вона зазначила, що зобов'язання про передання винищувачів буде закріплено в угоді, яку підпишуть сьогодні в Брюсселі під час візиту президента Володимира Зеленського.
Бельгія також надасть боєприпаси зі своїх запасів, щоб оснастити ними F-16.
За словами Лябіб, така підтримка необхідна Україні, щоб зупинити Володимира Путіна, який має намір "відсунути кордони європейських країн".
На запитання, чи можуть російські танки одного разу вторгнутися у Брюссель, вона заявила: "Якщо ми дозволимо (Путіну, – ред.) йти своїм шляхом, це не буде неможливим сценарієм".
- У травні 2023 Бельгія приєдналася до "коаліції F-16", щоб надати Києву серію винищувачів-бомбардувальників для протидії російській агресії. Спочатку участь Бельгії обмежувалася навчанням і матеріально-технічною підтримкою, але восени уряд вирішив поставити і самі літаки F-16, які планують вивести з експлуатації та замінити на F-35.
- 24 травня перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 у США.