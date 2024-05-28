Трамп скористався Днем пам'яті у США, щоб привітати "покидьків"

У США у понеділок відзначили День пам'яті, присвячений усім військовослужбовцям, що загинули за країну. За традицією, президент в цей день покладає квіти до могили Невідомого Солдата на меморіальному кладовищі Арлінгтон.

Як пише Deutsche Welle, цьогоріч Джо Байдена під час офіційних заходів супродовжували віце-президентка Камала Гарріс та міністр оборони Ллойд Остін. У своїй промові господар Білого дому багато говорив про свободу: він наголосив, що вона ніколи не була гарантованою, і кожному поколінню доводиться здобувати та захищати її.

Натомість експрезидент Дональд Трамп, якого раніше неодноразово звинувачували у відсутності поваги до ветеранів, відзначився витівкою. У своїй власній соціальній мережі Truth Social він привітав з Днем пам'яті усіх, "включно з усіма покидьками, які працюють з усіх сил над знищенням нашої колись величної країни". Окремий "привіт" республіканець передав федеральним суддям, які ведуть проти нього кримінальні справи.