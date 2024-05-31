Внаслідок ракетного удару по аеродрому біля окупованого Луганська уражено РЛС “Небо-М"

OSINT-дослідники з’ясували, що внаслідок ракетного удару по аеродрому біля окупованого Луганська, був уражений російський радіолокаційний комплекс "Небо-М".

Про це пише Мілітарний.

Зазначається, що під час удару 27 травня, Збройні Сили України застосували тактичні балістичні ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною.

На момент удаур було невідомо, що саме уразили, однак на відео, яке опублікували в мережі, була зафіксована велика площа, охоплена вогнем.

За висновками аналітиків, унаслідок ракетного удару, імовірно, були пошкоджені складові багатофункціонального мобільного радіолокаційного комплексу 55Ж6М «Небо-М», а саме радари РЛМ-М та РЛМ-Д.

Наразі ступінь пошкоджень російської техніки невідомий, водночас треба відзначити, що при застосуванні касетних суббоєприпасів, техніка не завжди згорає. При цьому уламки завдають значних пошкоджень обладнанню всередині, а також уражають військових, які нею керують.

Радіолокаційний комплекс "Небо-М" призначений для виявлення аеродинамічних та балістичних цілей на середніх та великих висотах в інтересах протиповітряної та протиракетної оборони. До складу комплексу входять автономні РЛС різного діапазону, які працюють у взаємодії. Завдання пошуку та супроводження повітряних цілей розділені між РЛС метрового діапазону – РЛМ-М та РЛС дециметрового і сантиметрового діапазону – РЛМ-Д та РЛМ-С відповідно. При цьому кожна з них розміщена на окремому автомобільному шасі.