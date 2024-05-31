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Столтенберг про ескалацію: “Росія загострила ситуацію, вторгнувшись в іншу країну”

"Альянс уже багато разів чув такі попередження, у цьому немає нічого нового", заявив Генсек НАТО у Празі.

Столтенберг про ескалацію: “Росія загострила ситуацію, вторгнувшись в іншу країну”
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Верховній Раді України, 29 квітня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Глава НАТО Єнс Столтенберг відкинув погрози президента Росії Володимира Путіна про те, що дозвіл Києву використовувати західну зброю для ударів по території РФ може призвести до ескалації конфлікту, пише Reuters.

Виступаючи в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі, Столтенберг заявив, що альянс уже багато разів чув такі попередження.

“У цьому немає нічого нового. Протягом довгого часу (...) щоразу, коли союзники по НАТО надають підтримку Україні, президент Путін намагається погрожувати нам не робити цього”, ‒ сказав він журналістам.

“І ескалація - ну, Росія загострила ситуацію, вторгнувшись в іншу країну”, ‒ додав він.

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