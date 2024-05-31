Столтенберг про ескалацію: “Росія загострила ситуацію, вторгнувшись в іншу країну”

Глава НАТО Єнс Столтенберг відкинув погрози президента Росії Володимира Путіна про те, що дозвіл Києву використовувати західну зброю для ударів по території РФ може призвести до ескалації конфлікту, пише Reuters.
Виступаючи в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у Празі, Столтенберг заявив, що альянс уже багато разів чув такі попередження.
“У цьому немає нічого нового. Протягом довгого часу (...) щоразу, коли союзники по НАТО надають підтримку Україні, президент Путін намагається погрожувати нам не робити цього”, ‒ сказав він журналістам.
“І ескалація - ну, Росія загострила ситуацію, вторгнувшись в іншу країну”, ‒ додав він.
- Через заборону завдання ударів західною зброєю по військових цілях у Росії українці можуть застосовувати для цього лише зброю власного виробництва. І навіть це викликає невдоволення в деяких країн. Зокрема, міністру оборони США Ллойду Остін не подобалися удари по НПЗ.
- Знімати обмеження на використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ не хочуть італійські урядовці.
- Водночас речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров раніше підтвердив виданню The Guardian, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування американської зброї для ударів по російській території.
- На саміті в Чехії генеральний секретар НАТО висловився за удари по Росії та сказав, що все більше союзників схиляються до цієї позиції.
- Німецький уряд сьогодні заявив, що Україна може використовувати зброю, яку отримує від Берліна, для захисту від атак, здійснених безпосередньо з території Росії на північний прикордонний регіон України навколо міста Харкова.
- Вчора міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна може відповідно до міжнародного права нападати на Росію в межах захисту своєї території та використовувати для цього зброю партнерів.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні потрібно дозволити “нейтралізувати” російські військові бази.
- Міністр оборони Швеції та глави МЗС Фінляндії і Канади теж висловилися за дозвіл для України використовувати їхню зброю проти цілей у Росії
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський взагалі заявив, що Варшава від самого початку повномасштабної війни не забороняла українцям застосовувати надану нею зброю для ударів по Росії.
- Український президент наголошував, що удари по військових цілях у Росії – це про захист, а не про напад. Це необхідно для знищення установок, якими ворог обстрілює українців зі своєї території, а також для того, аби не дати Росії сформувати ударну групу для наступу.