Німеччина дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ для захисту Харківщини

Берлін обгворив це питання зі союзниками. В уряді заявили, що Україна має право, гарантоване міжнародним правом, на захист від нападів росіян.

Французька АМХ-10RC на службі ЗСУ у 37-й бригаді морської піхоти, квітень 2023 року

Україна може використовувати зброю, яку отримує від Берліна, для захисту від атак, здійснених безпосередньо з території Росії на північний прикордонний регіон України навколо Харкова. Тобто йдеться про удари углиб РФ по військових цілях.

Про це пише Reuters з посиланням на уряд у Берліні.

Німеччина обговорила зі своїми союзниками російські удари по Харківській області з позицій, які розташовані в безпосередній близькості від російського кордону, повідомив речник уряду Штеффен Гебештрайт.

“Ми разом переконані, що Україна має право, гарантоване міжнародним правом, на захист від цих нападів”, ‒ йдеться в заяві Гебештрайта.

“Для цього вона також може використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародних правових зобов’язань, зокрема ту, яку ми постачаємо”, ‒ додав він.